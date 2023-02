(Di martedì 28 febbraio 2023) Ivan, Direttore del Corriere dello Sport, è tornato a parlare della sconfitta dell’Inter contro il Bologna e in particolare di Simone, fino a qualche giorno fa elogiato per la vittoria in Champions League contro il Porto. NUOVE CRITICHE – Ivanparla così di Bologna-Inter e in particolare di chi elogiava Simonedopo Porto e ora lo critica: «Nuovo processo istruito da una giuria, quella social, abituata alle sentenze a giorni alterni:e sei une sei un. Riesco solo a immaginare le difficoltà di, alle prese con un gruppo disorientante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Zazzaroni: «Nuovi processi a Inzaghi. Vinci e sei un grande, perdi e sei cretino» - internewsit : Zazzaroni: «Nuovi processi a Inzaghi. Vinci e sei un grande, perdi e sei cretino» - -

Secondo, inoltre, non va tracurato il deteriorarsi dei rapporti tra la Juventus e la UEFA in merito alla questione Superlega: sarà compito deidirigenti cercare di ricostruire una ...Al momento, per Bertini, non sembrerebbero esserciamori all'orizzonte. La conduttrice ha ... Oltre a loro ci saranno diversi ospiti: Ivan, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, Riccardo ...... ed ecco i voti che i giudici gli hanno assegnato: Ivan: 9. Fabio Canino: 9. Carolyn Smith: 9. Selvaggia Lucarelli: 10. Guillermo Mariotto: 10. Marcell Jacobs e Nicole Daza...

Zazzaroni: «Nuovi processi a Inzaghi. Vinci e sei un grande, perdi e sei cretino» Inter-News.it

MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Ai microfoni di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Charles De ... sul campo del Monza, ha fallito nuovamente la chance di sbloccarsi, finalmente, con la ...Il settlement agreement imponeva ai giallorossi di non alzare il monte ingaggi con nuovi innesti. Quello di Solbakken, invece, avrebbe fatto sforare il limite massimo e per questo non è stato inserito ...