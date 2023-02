Zanetti non si nasconde: «Battuta l’Inter? Sì, ma loro non erano al meglio» (Di martedì 28 febbraio 2023) Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato della vittoria della sua squadra contro l’Inter lo scorso 23 gennaio. Nerazzurri, a detta sua, non al meglio fisicamente e mentalmente OBIETTIVO ? Paolo Zanetti, in collegamento su Dazn, è ritornato sulla vittoria dell’Empoli contro l’Inter. Il tecnico dei toscani è stato molto chiaro e obiettivo: «Quando abbiamo battuto l’Inter, loro non erano al meglio e siamo riusciti a batterli, è inutile nasconderci sentendoci forti. Se vinciamo è perché noi eravamo al 110% e loro no. Poi ovviamente serve sfruttare l’occasione che il Napoli l’altro giorno non ci ha concesso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023), allenatore dell’Empoli, ha parlato della vittoria della sua squadra controlo scorso 23 gennaio. Nerazzurri, a detta sua, non alfisicamente e mentalmente OBIETTIVO ? Paolo, in collegamento su Dazn, è ritornato sulla vittoria dell’Empoli contro. Il tecnico dei toscani è stato molto chiaro e obiettivo: «Quando abbiamo battutononale siamo riusciti a batterli, è inutilerci sentendoci forti. Se vinciamo è perché noi eravamo al 110% eno. Poi ovviamente serve sfruttare l’occasione che il Napoli l’altro giorno non ci ha concesso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #Milito: '#Lautaro? C'era un'offerta dell'Atletico che non soddisfaceva il presidente del Racing. Ho detto al presi… - internewsit : Zanetti non si nasconde: «Battuta l'Inter? Sì, ma loro non erano al meglio» - - FcInterNewsit : Empoli, Zanetti: 'Battuto un'Inter non al meglio. Il Napoli non ci ha concesso quell'occasione' - PresMoratti : RT @Beneamato2: @PresMoratti Colpa di Inzaghi, dei calciatori, di Zhang che non ha fondi, di Marotta che non fa scouting ma solo parametri… - Beneamato2 : @PresMoratti Colpa di Inzaghi, dei calciatori, di Zhang che non ha fondi, di Marotta che non fa scouting ma solo pa… -