Zanetti: 'Messi all'Inter? Credo sia un po' caro…'

Javier Zanetti a Espn: Per me Messi è l'essenza del calcio e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. È un premio meritato....

Inter, Zanetti ironico su Messi: 'Credo sia un po' caro per noi, è difficilissimo'

Il vicepresidente dell' Inter , Javier Zanetti , ha parlato di Lionel Messi , scherzando su un suo eventuale arrivo in neroazzurro. Queste le sue parole ai microfoni di Espn: 'Per me Messi è l'essenza del calcio e lo ha dimostrato in ...