Zanetti, Empoli: “Napoli? Vederli dal vivo è tosta, il culmine del progetto tecnico” (Di martedì 28 febbraio 2023) Paolo Zanetti sulla stagione del Napoli Lo scorso 25 febbraio Paolo Zanetti ha visto il suo Empoli battuto in casa dal Napoli di Luciano Spalletti. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 febbraio 2023) Paolosulla stagione delLo scorso 25 febbraio Paoloha visto il suobattuto in casa daldi Luciano Spalletti. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Empoli, Zanetti: 'Vedere il Napoli dal vivo è tosta, non ha difetti. Progetto tecnico al culmine' #Napoli… - tuttonapoli : Empoli, Zanetti: 'Vedere il Napoli dal vivo è tosta, non ha difetti. Progetto tecnico al culmine” - LeBombeDiVlad : ???? #Empoli, #Zanetti si tiene stretto #Baldanzi ??? 'Non ha ancora dimostrato ciò che sa fare' #LBDV… - NapoliFCNews : DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - infoitsport : Empoli, Zanetti a DAZN: 'Il Napoli di Spalletti come le squadre di Guardiola! Vi spiego...' -