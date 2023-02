Zanetti: «Argentina, il gruppo voleva fare la storia. Scaloni? Non c’erano dubbi» (Di martedì 28 febbraio 2023) Proseguono le dichiarazioni di Zanetti sull’Argentina, dopo il trionfo della Seleccion al premio The Best FIFA di ieri (vedi articolo). Il vice president dell’Inter, a Revista Libero, dà un giudizio sulla vittoria ai Mondiali e sul lavoro di Scaloni. OBIETTIVO RAGGIUNTO – Javier Zanetti valora il rendimento dell’Argentina in Qatar: «Avevamo molti giocatori alla loro prima esperienza ai Mondiali, cosa che supponeva una pressione extra per tutti loro. È stato importante arrivarci dopo aver vinto la Copa América, che ha tolto la pressione che l’Argentina aveva per i tanti anni senza vincere. Questo ha fatto sì che arrivassimo ai Mondiali liberi di testa. Poi il gruppo era buono e competitivo, con tanta voglia di fare la storia. Lionel ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Proseguono le dichiarazioni disull’, dopo il trionfo della Seleccion al premio The Best FIFA di ieri (vedi articolo). Il vice president dell’Inter, a Revista Libero, dà un giudizio sulla vittoria ai Mondiali e sul lavoro di. OBIETTIVO RAGGIUNTO – Javiervalora il rendimento dell’in Qatar: «Avevamo molti giocatori alla loro prima esperienza ai Mondiali, cosa che supponeva una pressione extra per tutti loro. È stato importante arrivarci dopo aver vinto la Copa América, che ha tolto la pressione che l’aveva per i tanti anni senza vincere. Questo ha fatto sì che arrivassimo ai Mondiali liberi di testa. Poi ilera buono e competitivo, con tanta voglia dila. Lionel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zanetti: «Argentina, il gruppo voleva fare la storia. Scaloni? Non c'erano dubbi» - - antizhanghiano_ : RT @mugiwara_bw: @ccosimoney @AlbiT4ro @spizzistan Mah secondo me in realtà Zanetti era così scarso che non è manco sopravvalutato. Lo rico… - G_Cobianchi : @NicoMeroni Zanetti non fa molto là, mi preoccuperei molto più di Milito che alla guida del Racing era molto bravo… - ccosimoney : RT @mugiwara_bw: @ccosimoney @AlbiT4ro @spizzistan Mah secondo me in realtà Zanetti era così scarso che non è manco sopravvalutato. Lo rico… - mugiwara_bw : @ccosimoney @AlbiT4ro @spizzistan Mah secondo me in realtà Zanetti era così scarso che non è manco sopravvalutato.… -