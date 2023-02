Zaki: udienza aggiornata al 9 maggio (Di martedì 28 febbraio 2023) "Al 9 maggio": lo hanno detto all'ANSA fonti informate rispondendo alla domanda se l' udienza odierna del processo a Patrick Zaki sia stata di nuovo aggiornata senza sentenza. . 28 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) "Al 9": lo hanno detto all'ANSA fonti informate rispondendo alla domanda se l'odierna del processo a Patricksia stata di nuovosenza sentenza. . 28 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Si tiene stamane a Mansura, in Egitto, la nona udienza del processo in cui Patrick Zaki rischia cinque anni di carc… - stranifattinews : Patrick Zaki, udienza aggiornata al 9 maggio: niente sentenza per lo studente egiziano dell’Università di Bologn... - lacappon : +++ udienza Zaki rimandata al 9 maggio +++ - novasocialnews : Zaki: udienza aggiornata al 9 maggio - PatriziaBarsot2 : RT @P_M_1960: Si tiene stamane a Mansura, in Egitto, la nona udienza del processo in cui Patrick Zaki rischia cinque anni di carcere per di… -