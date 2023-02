Zaki | speriamo che quella di oggi sia l' ultima udienza

(Di martedì 28 febbraio 2023) "una nuovasia l'": lo ha scritto su Facebook Patrick, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto processo in Egitto per diffusione di notizie false ...

"Oggi una nuova udienza, speriamo sia l'ultima": lo ha scritto su Facebook Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto processo in Egitto per diffusione di notizie false attraverso un articolo. De Pascale non ha nemmeno nominato l'Egitto e sullo studente si è limitato a dire: "Come Campus dell'Università di Bologna speriamo che Patrick torni presto ai suoi studi".

"Oggi una nuova udienza, speriamo sia l'ultima": lo ha scritto su Facebook Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna sotto processo in Egitto per diffusione di notizie false. «Insieme ad Amnesty, per ribadire forte che Zaki debba essere libero – hanno detto, riuniti davanti al murale dedicato allo studente in via Branca -. Oggi è in libertà ma il suo processo continua a essere in corso».