Xiaomi | Wireless AR Glass Discovery Edition presentato al MWC 2023

Xiaomi presenta Wireless AR Glass Discovery Edition al MWC 2023. L'ultimissina innovazione tecnologica per esplorare le possibilità dei dispositivi AR senza fili Xiaomi, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell'elettronica di consumo e dei dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), ha annunciato al Mobile World Congress 2023 il suo nuovissimo concept tecnologico, Xiaomi Wireless AR Glass. Questa innovazione tecnologica all'avanguardia è il primo occhiale AR Wireless di Xiaomi a utilizzare un modello di distributed computing, offrendo un display retina che si adatta all'ambiente luminoso. Grazie alla connettività ...

