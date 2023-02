X-BIO Circulife è Eletto Prodotto dell’Anno 2023

Leggi su zon

(Di martedì 28 febbraio 2023) I consumatori premiano l’innovazione: X-BIO by Buoninfante riceve il prestigioso riconoscimento attribuito ai nuovi prodotti nel mercato italiano. X-BIO, il materasso eco-sostenibile del brand X-BIO by Buoninfante – azienda che da 50 anni produce materassi diqualità made in Italy –. Il premio all’innovazione, attribuito ai nuovi prodotti e servizi lanciati sul mercato italiano, nasce nel 2005 e porta in Italia un simbolo riconosciuto nel mondo e presente in più di 45 Paesi. I prodotti eletti sono sinonimo di qualità ed affidabilità, perché sottoposti alla valutazione di 12.000 consumatori che si esprimono attraverso una ricerca di mercato condotta da IRI, istituto indipendente e leader nel settore. «Innovazione, comfort e benessere, sostenibilità ...