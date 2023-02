WWE | Lita e Becky Lynch si prendono i titoli di coppia | decisivo l’aiuto di Trish Stratus

(Di martedì 28 febbraio 2023)nella sua battaglia contro Bayley e le Damage CTRL qualche settimana fa ha ricevuto il prezioso aiuto della Hall of Famer. Le due sono state spesso accomunate e l’irlandese ha sempre dichiarato di essersi ispirata a, recentemente anche in un post Instagram, così come l’ex Divas Champion sostiene di rivedersi per certi versi in The Man. La scorsa settimana le due nuove alleate hanno apertamente sfidato le Damage CTRL per idi, sfida accettata da Bayley senza consultare le campionesse e così stanotte nel main event di Raw isono stati messi in palio. Parità numerica Dakota Kai e IYO SKY giustamente erano preoccupate da questo match, di fronte una Hall of Famer e una sicura futura Hall of Famer, in più Kai fino alla ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Evans Liv Morgan......Kayden Carter Kevin Nash Kevin Owens Kofi Kingston Kurt Angle LA Knight Lacey Evans Liv Morgan...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...

In your feel-good story of the night, Becky Lynch and Lita captured the WWE Women's Tag Team Championship on Raw Monday night, ending Damage CTRL's sputtering second reign. The unlikely duo of former ...There was a time when more than a few WWE fans took particular pleasure in letting Carmella know that, in their opinion, she can’t wrestle. That’s right, despite being a former SmackDown Women’s ...