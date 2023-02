WWE: Cody Rhodes sarà a Smackdown, possibile il primo faccia a faccia con Roman Reigns (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la vittoria ai danni di Chad Gable in quel di Raw, Cody Rhodes ha affermato che sarà a Smackdown questo venerdì. E’ dunque molto probabile un primo faccia a faccia tra lui ed il suo avversario di Wrestlemania, Roman Reigns, anche lui annunciato per lo show blu. Durante un’intervista backstage successiva, Paul Heyman si è detto entusiasta della presenza dell’American Nightmare in quel di Smackdown. Ricordiamo che il Tribal Chief sarà presente anche e soprattutto per “gestire” la situazione interna alla Bloodline, soprattutto per quanto riguarda Jey Uso. Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la vittoria ai danni di Chad Gable in quel di Raw,ha affermato chequesto venerdì. E’ dunque molto probabile untra lui ed il suo avversario di Wrestlemania,, anche lui annunciato per lo show blu. Durante un’intervista backstage successiva, Paul Heyman si è detto entusiasta della presenza dell’American Nightmare in quel di. Ricordiamo che il Tribal Chiefpresente anche e soprattutto per “gestire” la situazione interna alla Bloodline, soprattutto per quanto riguarda Jey Uso.

