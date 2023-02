Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Bray Wyatt continua a giocare con Bobby Lashley, i due sembrano destinati ad affrontarsi a WM 39… - SpazioWrestling : Il segmento di Bray Wyatt nell'ultima puntata di Smackdown non è riuscito a convincere tutti #WWE #BrayWyatt… - w4fanatik : Bray è un genio. #braywyatt #netflix #unclehowdy #wrestlingfanatik #memewrestlingfanatik #wweitalia #wweita #wwe… - SpazioWrestling : Bray Wyatt lancia un interessante indizio a Smackdown: c'è un ritorno in vista? #WWE #BrayWyatt #Smackdown - Zona_Wrestling : Eric Bischoff: 'Sono confuso da Bray Wyatt, non so cosa volere dal suo personaggio, ma è davvero figo'… -

... Bianca Belair (c) vs Alexa Bliss Mountain Dew Pitch Black Match "Wyatt vs LA Knight Dove è possibile vedere la Royal Rumble 2023 LaRoyal Rumble 2023 si terrà questa notte all'Alamodome ...... Bianca Belair (c) vs Alexa Bliss Mountain Dew Pitch Black Match "Wyatt vs LA Knight Dove è possibile vedere la Royal Rumble 2023 LaRoyal Rumble 2023 si terrà questa notte all'Alamodome ...

WWE: Feroci critiche per Bray Wyatt e la Firefly Fun House Zona Wrestling

the Prototype John Cena, Randy Orton, and Batista as Leviathan. As for other DLC, an announcement has been teased for March 1st and the teaser seems to indicate that Bray Wyatt is in WWE 2K23.It appears Bray Wyatt vs. Bobby Lashley is all but confirmed for WrestleMania 39. On last night's "WWE Raw," Lashley, after a dominant victory over Elias, lamented the fact that he had to "deal with ...