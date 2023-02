Wta Monterrey 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 28 febbraio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 28 febbraio al Wta Monterrey. Sul cemento messicano sono tre le azzurre in gara. Dalle 19:00, in contemporanea su due campi diversi, toccherà a Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che dovranno vedersela rispettivamente contro Marina Bassols Ribera e Tatjana Maria. Spazio anche a Camila Giorgi che dovrà sfidare Elena Ruse per confermare quanto di buono fatto vedere a Merida. Ecco il programma odierno. programma martedì 28 febbraio Center Court Dalle 19:00, E. Mertens – D. Shnaider A seguire, Osorio – Sherif A seguire, Tsurenko – Vekic A seguire, Garcia – Juvan Court 1 Dalle 19:00, Bassols Ribera – E. Cocciaretto A seguire, K. Siniakova – K. ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Il, glie l’didi28al Wta. Sul cemento messicano sono tre le azzurre in gara. Dalle 19:00, in contemporanea su due campi diversi, toccherà a Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che dovranno vedersela rispettivamente contro Marina Bassols Ribera e Tatjana Maria. Spazio anche a Camila Giorgi che dovrà sfidare Elena Ruse per confermare quanto di buono fatto vedere a Merida. Ecco ilodierno.28Center Court Dalle 19:00, E. Mertens – D. Shnaider A seguire, Osorio – Sherif A seguire, Tsurenko – Vekic A seguire, Garcia – Juvan Court 1 Dalle 19:00, Bassols Ribera – E. Cocciaretto A seguire, K. Siniakova – K. ...

