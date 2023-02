WTA Monterrey 2023: Lucia Bronzetti esce male dal Messico, Tatjana Maria la travolge (Di martedì 28 febbraio 2023) Davvero brutta la sconfitta subita da Lucia Bronzetti nel primo turno del torneo WTA 250 di Monterrey, in Messico. La riminese è stata eliminata dalla tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 6-1 6-0 in un’ora e 4 minuti; sfuma dunque l’eventuale derby con Elisabetta Cocciaretto, contemporaneamente impegnata contro la spagnola Marina Bassols. Nei primi tre game l’incontro sembra procedere su binari di sostanziale normalità, visto che le due tengono facilmente il servizio. Maria, però, trova il primo break nel quarto game, Bronzetti non sfrutta la chance per replicare nel gioco successivo, si ritrova di nuovo in difficoltà subito dopo e deve subire il 6-1. Tennis, ATP Santiago 2023: Fabio Fognini subito eliminato dall’argentino ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Davvero brutta la sconfitta subita danel primo turno del torneo WTA 250 di, in. La riminese è stata eliminata dalla tedescacon il punteggio di 6-1 6-0 in un’ora e 4 minuti; sfuma dunque l’eventuale derby con Elisabetta Cocciaretto, contemporaneamente impegnata contro la spagnola Marina Bassols. Nei primi tre game l’incontro sembra procedere su binari di sostanziale normalità, visto che le due tengono facilmente il servizio., però, trova il primo break nel quarto game,non sfrutta la chance per replicare nel gioco successivo, si ritrova di nuovo in difficoltà subito dopo e deve subire il 6-1. Tennis, ATP Santiago: Fabio Fognini subito eliminato dall’argentino ...

