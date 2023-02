WTA Monterrey 2023, Elisabetta Cocciaretto regola in due set Marina Bassols e approda agli ottavi di finale (Di martedì 28 febbraio 2023) Missione compiuta per Elisabetta Cocciaretto. La n.49 del ranking ha iniziato bene il proprio percorso nel WTA250 di Monterrey. Sul cemento messicano l’azzurra ha piegato in due set, con il punteggio di 7-5 6-2, la spagnola Marina Bassols (n.124 del ranking), ripescata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia della svedese Rebecca Peterson, finalista nel torneo di Merida (sconfitta da Camila Giorgi in finale). Cocciaretto si presentava all’appuntamento non al buio, avendo già affrontato l’iberica nelle semifinali dell’ITF da 15mila dollari sulla terra rossa spagnola di Nule nel 2018. Un match vinto da Elisabetta in due set e la storia si è ripetuta anche in questa circostanza. Negli ottavi di finale ci sarà da ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Missione compiuta per. La n.49 del ranking ha iniziato bene il proprio percorso nel WTA250 di. Sul cemento messicano l’azzurra ha piegato in due set, con il punteggio di 7-5 6-2, la spagnola(n.124 del ranking), ripescata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia della svedese Rebecca Peterson, finalista nel torneo di Merida (sconfitta da Camila Giorgi in).si presentava all’appuntamento non al buio, avendo già affrontato l’iberica nelle semifinali dell’ITF da 15mila dollari sulla terra rossa spagnola di Nule nel 2018. Un match vinto dain due set e la storia si è ripetuta anche in questa circostanza. Neglidici sarà da ...

