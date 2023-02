Wta Monterrey 2023: Cocciaretto vola al secondo turno, subito fuori Bronzetti (Di martedì 28 febbraio 2023) Primo turno agrodolce per il tennis azzurro a Monterrey, Messico, dove si disputa un torneo Wta 250. Grande vittoria di Elisabetta Cocciaretto, che ha dato seguito ai quarti raggiunti la scorsa settimana a Merida. Sconfitta all’esordio la lucky loser spagnola Marta Bassols con il punteggio di 7-5 6-2 dopo 1h40? di gioco. L’azzurra ha sofferto nel primo set, andando sotto di un break e mancando la chance per chiudere sul 5-4, ma è comunque emersa alla distanza evitando il tie-break. Più agevole il compito nel secondo set, specialmente in virtù di un lunghissimo primo gioco in cui è subito arrivato il break. Al secondo turno, Elisabetta sfiderà la tedesca Tatjana Maria, che ha sconfitto l’italiana Lucia Bronzetti. Niente derby, dunque, dato che la ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Primoagrodolce per il tennis azzurro a, Messico, dove si disputa un torneo Wta 250. Grande vittoria di Elisabetta, che ha dato seguito ai quarti raggiunti la scorsa settimana a Merida. Sconfitta all’esordio la lucky loser spagnola Marta Bassols con il punteggio di 7-5 6-2 dopo 1h40? di gioco. L’azzurra ha sofferto nel primo set, andando sotto di un break e mancando la chance per chiudere sul 5-4, ma è comunque emersa alla distanza evitando il tie-break. Più agevole il compito nelset, specialmente in virtù di un lunghissimo primo gioco in cui èarrivato il break. Al, Elisabetta sfiderà la tedesca Tatjana Maria, che ha sconfitto l’italiana Lucia. Niente derby, dunque, dato che la ...

