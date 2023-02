WTA Austin 2023: Volynets elimina Riske, Bjorklund batte Parks. Bene Blinkova (Di martedì 28 febbraio 2023) Si è conclusa poche ore fa la prima giornata al WTA 250 di Austin (Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte appena passata si sono disputati i primi cinque incontri validi per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Buona la prima per Anna Blinkova e Katie Volynets. La russa supera l’americana Ann Lie con un doppio 6-4 e ora attende agli ottavi la vincente del match tra la polacca Magda Linette (testa di serie n.1) e la sua connazionale Varvara Gracheva; Volynets, invece, sconfigge la connazionale Alison Riske-Amritraj per 6-3 3-6 6-0 e adesso aspetta una tra la russa Anastasia Potapova e l’americana Elizabeth Mandlik. Bene anche la svedese Mirjam Bjorklund, che batte un ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Si è conclusa poche ore fa la prima giornata al WTA 250 di(Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte appena passata si sono disputati i primi cinque incontri validi per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Buona la prima per Annae Katie. La russa supera l’americana Ann Lie con un doppio 6-4 e ora attende agli ottavi la vincente del match tra la polacca Magda Linette (testa di serie n.1) e la sua connazionale Varvara Gracheva;, invece, sconfigge la connazionale Alison-Amritraj per 6-3 3-6 6-0 e adesso aspetta una tra la russa Anastasia Potapova e l’americana Elizabeth Mandlik.anche la svedese Mirjam, cheun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : WTA: ad Austin Alycia Parks non sa più vincere e cede il passo a Bjorklund. Male anche Riske - livetennisit : WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - sportface2016 : #WTAAustin | Programma e orari per la giornata di lunedì #27febbraio - Ubitennis : Emma Raducanu si ritira dal WTA di Austin a causa di una tonsillite - GrogsGamut : RT @TennisUpdates23: Next Week's Draws: ATP 500 Acapulco ATP 500 Dubai WTA 250 Austin WTA 250 Monterrey -