Wta Austin 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 28 febbraio 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Il tour femminile fa tappa in Texas per questa nuova manifestazione che entra in calendario la settimana precedente al 1000 di Indian Wells. Come prevedibile tutte le top players, essendo reduci dai tornei in Medio Oriente, decidono di prendersi qualche giorno di riposo prima degli altri due importanti eventi americani. Per questo non troveremo in tabellone top-20, con Magda Linette che sarà la prima testa di serie. Il pubblico di casa potrà comunque tifare per qualche beniamina di casa, come ad esempio Alycia Parks, in grande ascesa nelle ultime settimane. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV Iltotale dell’evento che si svolgerà in Texas è di €245.261, con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VaVadsmother : Blinkova Anna (RUS) 6-4 6-4 Li Ann (USA)#Austin #UnitedStates #WTA #BlinkovaAnna @anna__blinkova #WTA250… - Ubitennis : WTA: ad Austin Alycia Parks non sa più vincere e cede il passo a Bjorklund. Male anche Riske - livetennisit : WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - sportface2016 : #WTAAustin | Programma e orari per la giornata di lunedì #27febbraio - Ubitennis : Emma Raducanu si ritira dal WTA di Austin a causa di una tonsillite -

Prima vittoriaper Peyton Stearns Nella giornata di ieri sono partiti anche i due WTA250 in programma questa settimana , entrambi in America. La prima sorpresa all' ATX Open diè stata la ......250 da 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in Texas. All'esordio, Watson ha sconfitto la montenegrina Danka Kovinic per 7 - 6(2) 6 - 4, mentre Stearns ha piegato l'altra ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di lunedì 27 febbraio . Apre la giovane Volynets contro una veterana del circuito come Alison Riske, poi toccherà ad una delle giocatrici più esaltanti viste in ...

WTA Austin 2023: Volynets elimina Riske, Bjorklund batte Parks. Bene Blinkova OA Sport

This week's ATX Open will include morning, noon and evening sessions of matches. The semifinals are on Saturday and the final is on Sunday.Quinta sconfitta negli ultimi sei incontri per la n°30 del mondo, che fallisce l'occasione di far strada in un torneo abbordabile. Prima vittoria WTA per Peyton Stearns ...