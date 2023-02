Wout van Aert rinuncia alle Strade Bianche: altro forfait dopo Pogacar. Debutto alla Tirreno-Adriatico (Di martedì 28 febbraio 2023) Wout van Aert ha deciso di non partecipare alle Stade Bianche 2023, grande Classica di un giorno che andrà in scena sabato 4 marzo tra gli sterrati della Toscana. Il fuoriclasse belga, reduce dal secondo posto ai Mondiali di ciclocross, aveva originariamente scelto l’appuntamento sul suolo italiano per aprire la sua stagione su strada, ma quando mancano meno di due settimane all’evento ha deciso di chiamarsi fuori dai giochi. Il 28enne ha rimandato il Debutto alla Tirreno-Adriatico, che si disputerà dal 6 al 12 marzo. Il forfait di Wout van Aert, che aveva vinto le Strade Bianche nel 2020 (evento disputato ad agosto e non a marzo, a causa della pandemia), arriva ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)vanha deciso di non partecipareStade2023, grande Classica di un giorno che andrà in scena sabato 4 marzo tra gli sterrati della Toscana. Il fuoriclasse belga, reduce dal secondo posto ai Mondiali di ciclocross, aveva originariamente scelto l’appuntamento sul suolo italiano per aprire la sua stagione su strada, ma quando mancano meno di due settimane all’evento ha deciso di chiamarsi fuori dai giochi. Il 28enne ha rimandato il, che si disputerà dal 6 al 12 marzo. Ildivan, che aveva vinto lenel 2020 (evento disputato ad agosto e non a marzo, a causa della pandemia), arriva ...

