Wizz Air sospende i voli verso la Moldavia per paura della guerra: "Quello spazio aereo non è sicuro" (Di martedì 28 febbraio 2023) Sospesi tutti i voli da e per la Moldavia: la compagnia aerea low cost Wizz Air interromperà la tratta per Chisinau dal 14 marzo, preoccupata per la sicurezza dello spazio aereo al di sopra del Paese a Est dell'Ucraina. Lo scorso 10 febbraio un missile russo ha sconfinato, nel giorno in cui la premier Natalia Gavrilita dava le dimissioni. Così come accaduto a dicembre con un razzo il cui lancio era stato ordinato da Mosca. Le tensioni nel Paese sono state acuite dalla revoca del decreto sulla sovranità della Moldavia da parte di Vladimir Putin, al contempo sono mesi che il Cremlino alimenta le proteste contro il governo locale, europeista, in particolare soffiando sul vento separatista nella regione filorussa della Transnistria, il lembo di terra ad ...

