Wembrace Awards | i premi di Bebe Vio dedicati all’inclusività | categorie e candidati

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’atleta paralimpicaVio dà vita ai. A tredici anni dalla fondazione di “art4sport”, l’associazione Onlus nata dalla storia diVio e impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con amputazioni di arto attraverso lo sport, nasce un nuovo importante evento: “”. Una serata speciale che, come si intuisce dal titolo, entra ufficialmente a far parte del movimento(che racchiude in sé gli eventiGames,Sport e ora anche) che mira a far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, esaltando le qualità di tutti e abbracciando le ...