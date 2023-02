Wanda Nara, la cifra monstre che avrebbe intascato a Belve: “Scioccante!” (Di martedì 28 febbraio 2023) Wanda Nara la scorsa settimana è stata ospite da Francesca Fagnani a Belve dove – a sorpresa – ha smentito la rottura con Mauro Icardi. “Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo week end stiamo insieme, ma speriamo che duri tutta la vita“. Un’ospitata che ha fatto molto parlare e che sarebbe costata alla Rai una cifra monstre, almeno secondo quanto dichiarato dai media argentini. Il conduttore del format Mitre Live, in Argentina, ha infatti parlato di cifre. Juan Etchegoyen – il conduttore di Mitre Live – ha raccontato: “L’intervista non l’ha fatta per niente, le hanno dato una montagna di soldi“. Il conduttore ha poi aggiunto: “Quello che interessava a loro era che lei rispondesse domande ... Leggi su biccy (Di martedì 28 febbraio 2023)la scorsa settimana è stata ospite da Francesca Fagnani adove – a sorpresa – ha smentito la rottura con Mauro Icardi. “Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo week end stiamo insieme, ma speriamo che duri tutta la vita“. Un’ospitata che ha fatto molto parlare e che sarebbe costata alla Rai una, almeno secondo quanto dichiarato dai media argentini. Il conduttore del format Mitre Live, in Argentina, ha infatti parlato di cifre. Juan Etchegoyen – il conduttore di Mitre Live – ha raccontato: “L’intervista non l’ha fatta per niente, le hanno dato una montagna di soldi“. Il conduttore ha poi aggiunto: “Quello che interessava a loro era che lei rispondesse domande ...

