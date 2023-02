"Voto Giorgia Meloni": tutto da godere, Andrea Scanzi si è rovinato da solo (Di martedì 28 febbraio 2023) Andrea Scanzi si è esposto al pubblico ludibrio con un video che è già un cult. Prima che il Voto di domenica 26 febbraio consegnasse il Pd nelle mani di Elly Schlein, il giornalista del Fatto Quotidiano aveva rilasciato alcune dichiarazioni inequivocabili: “Sono anni che vi dico che il prossimo segretario del Pd sarà Stefano Bonaccini”. Forte di questa sicurezza, Scanzi si era lanciato in una scommessa che adesso gli si è ritorta contro. “Se domenica sera uscirà fuori che ho sbagliato - aveva affermato - non dico che divento interista ma come forma di penitenza alle prossime elezioni regionali Voto la Meloni… anzi Voto Donzelli”. Naturalmente adesso sono tutti “a caccia” di Scanzi affinché mantenga la parola data. A sua difesa va però detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)si è esposto al pubblico ludibrio con un video che è già un cult. Prima che ildi domenica 26 febbraio consegnasse il Pd nelle mani di Elly Schlein, il giornalista del Fatto Quotidiano aveva rilasciato alcune dichiarazioni inequivocabili: “Sono anni che vi dico che il prossimo segretario del Pd sarà Stefano Bonaccini”. Forte di questa sicurezza,si era lanciato in una scommessa che adesso gli si è ritorta contro. “Se domenica sera uscirà fuori che ho sbagliato - aveva affermato - non dico che divento interista ma come forma di penitenza alle prossime elezioni regionalila… anziDonzelli”. Naturalmente adesso sono tutti “a caccia” diaffinché mantenga la parola data. A sua difesa va però detto ...

