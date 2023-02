Volvo guida il mercato in forte espansione dei camion elettrici (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 il mercato dei camion elettrici pesanti in Europa è cresciuto del 200% raggiungendo quota 1.041 camion e Volvo Trucks detiene la quota più alta di questo mercato. “Siamo determinati a guidare la trasformazione dei camion elettrici e la nostra posizione di leader di mercato nel 2022, non solo in Europa, ma anche in Nord America, è la prova che stiamo facendo proprio questo. Nonostante il mercato per i camion elettrici sia ancora piccolo rispetto alle tradizionali varianti diesel, la tendenza è chiara: molti dei nostri clienti stanno ora iniziando il proprio passaggio all’elettrico. Intendiamo essere il catalizzatore di questa transizione e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 ildeipesanti in Europa è cresciuto del 200% raggiungendo quota 1.041Trucks detiene la quota più alta di questo. “Siamo determinati are la trasformazione deie la nostra posizione di leader dinel 2022, non solo in Europa, ma anche in Nord America, è la prova che stiamo facendo proprio questo. Nonostante ilper isia ancora piccolo rispetto alle tradizionali varianti diesel, la tendenza è chiara: molti dei nostri clienti stanno ora iniziando il proprio passaggio all’elettrico. Intendiamo essere il catalizzatore di questa transizione e ...

