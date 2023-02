Volley | Egonu ritorna in Italia? Le voci sempre più insistenti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) Si fannopiù forti ledi un ritorno inNemmeno un anno in Turchia e già le strade del Vakifbank e di Paolapotrebbero dividersi. Non ci sono ancora certezze o conforme, difficile averle a stagione in corso, ma da settimane se ne parla. Nelle ultime ore, come rilanciato da Gazzetta dello Sport, sembra che la possibilità di un trasferimento di, in, destinazione Milano siapiù possibile. La pallavolista sta aspettando novità dal club turco, allenato dall’no Giovanni Guidetti, ma per ora tutto tace. Leggi anche: Sanremo, tiene ancora banco il “caso”: le parole di Lucchetta, dopo l’esperienza a Sanremo, sarebbe così di fronte a un nuovo bivio. Non mesi facili ...