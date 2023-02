Volkswagen - Nuovi materiali ecosostenibili per gli interni dei modelli ID

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laintroduce suielettrici ID una serie di novità relative ai, aumentando ulteriormente la percentuale di prodotti riciclati per rendere le proprie vetture ancora più sostenibili. Nel corso del 2023 queste soluzioni saranno introdotte su ID.3, ID.4, ID.5 ed ID.7, prendendo spunto dalle soluzioni già presenti sulla ID.Buzz. L'esempio della ID.Buzz. Sull'erede spirituale del "Bulli", i rivestimenti dei sedili fanno già a meno di pelle di origine animale, sostituita dal filato Seaqual, ricavato per il 90% da filati riciclati e per il 10% da microplastiche marine: questo intervento da solo ha permesso di ridurre di un terzo le emissioni relative alle lavorazioni dei. Il rivestimento del padiglione e del pavimento è invece composto esclusivamente da poliestere riciclato e altre ...

La Volkswagen introduce sui modelli elettrici ID una serie di ... al Ces del 2023 è destinata a introdurre diverse novità di peso, come la nuova impostazione degli interni con bocchette di aerazione ...