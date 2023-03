Volkswagen - Nuovi materiali ecosostenibili per gli interni dei modelli ID

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laintroduce suielettrici ID una serie di novità relative ai, aumentando ulteriormente la percentuale di prodotti riciclati per rendere le proprie vetture ancora più sostenibili. Nel corso del 2023 queste soluzioni saranno introdotte su ID.3, ID.4, ID.5 ed ID.7, prendendo spunto dalle soluzioni già presenti sulla ID.Buzz. L'esempio della ID.Buzz. Sull'erede spirituale del "Bulli", i rivestimenti dei sedili fanno già a meno di pelle di origine animale, sostituita dal filato Seaqual, ricavato per il 90% da filati riciclati e per il 10% da microplastiche marine: questo intervento da solo ha permesso di ridurre di un terzo le emissioni relative alle lavorazioni dei. Il rivestimento del padiglione e del pavimento è invece composto esclusivamente da poliestere riciclato e altre ...

... chedefinisce più aerodinamico e meglio ottimizzato per il flusso d'aria. Il cofano, ... Ci sono anche diversicolori per la carrozzeria. Interni . La società parla di qualità superiore ...DENTRO È PIÙ SOFT - L'abitacolo dellaID.3 presenta la medesima impostazione, tuttavia, ... Ora l'abitacolo presenta degli elementi soft - touch, più piacevoli al tatto, conpannelli ...Berlino, in sostanza, vuole che l'Unione europea permetta l'immatricolazione diveicoli con ... I PIANI DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE La casa automobilistica tedescaha già detto di voler ...

3 ore fa Il racconto delle notizie più significative (e curiose) della settimana. È già ora di restyling per la ID.3, la hatchback compatta elettrica “mainstream” di Volkswagen. Rispetto al modello in ...Non solo una gamma 100% elettrica, quella della ID. tenta di diventare sempre più sostenibile. Nel corso del 2023 la ID.3, la ID.4, la ID.5 e la ID.7 riceveranno alcune innovazioni green che sono stat ...