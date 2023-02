Voli, le compagnie aeree ne hanno già cancellati 90mila (Di martedì 28 febbraio 2023) Si tratta di un totale di 11,4 milioni di posti in meno da aprile a settembre 2023. Previsti ulteriori disagi anche per gli scioperi del personale Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) Si tratta di un totale di 11,4 milioni di posti in meno da aprile a settembre 2023. Previsti ulteriori disagi anche per gli scioperi del personale

