Volantino omofobo di Forza Nuova | ' Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali'

(Di martedì 28 febbraio 2023) Cos'ha a che fare l'orientamento sessuale con l'avere? O meglio, può l'orientamento sessuale essere una condizione escludente per diventare ...

C'è poi una foto con un blocco di volantini ...

Volantino omofobo contro il sindaco di Lajatico: il caso e le condanne PisaToday

Il paese in provincia di Pisa dove è nato il tenore Andrea Bocelli sconvolto dal volantino diffuso contro Alessio Barbafieri. Che commenta: "Sono scioccato". Reazioni di condanna da destra e sinistra ...Lajatico, 28 febbraio 2023 - Bufera. E solidarietà da ogni parte. Da sindaci, amministratori e cittadini. Bufera scatenata da un manifesto a firma Forza Nuova sul quale, testualmente, c'è scritto “Laj ...