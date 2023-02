Vlahovic non è più determinante: il serbo è alla porta? Le conseguenze (Di martedì 28 febbraio 2023) Dusan Vlahovic è per ora croce e delizia della Juve, con il serbo che non è riuscito del tutto a conquistarsi l’amore della gente. Il caso Ferran Torres è abbastanza emblematico, con lo spagnolo che è stato il primo a parlare apertamente di gravi problemi psicologici nel momento in cui una società paga eccessivamente un calciatore. Pensate addirittura che l’ex attaccante del Manchester City è stato acquistato dal Barcellona per 55 milioni, addirittura 20 in meno rispetto a Dusan Vlahovic, con la Juventus che aveva puntato davvero tutte le proprie carte sul balcanico. Eppure di recente anche uno degli ultimi dati estremamente positivi del serbo si è completamente perso, dimostrando così come l’ex giocatore della Fiorentina non sia poi così indispensabile per le sorti della Vecchia Signora. LaPresseNella sfida di ritorno ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 febbraio 2023) Dusanè per ora croce e delizia della Juve, con ilche non è riuscito del tutto a conquistarsi l’amore della gente. Il caso Ferran Torres è abbastanza emblematico, con lo spagnolo che è stato il primo a parlare apertamente di gravi problemi psicologici nel momento in cui una società paga eccessivamente un calciatore. Pensate addirittura che l’ex attaccante del Manchester City è stato acquistato dal Barcellona per 55 milioni, addirittura 20 in meno rispetto a Dusan, con la Juventus che aveva puntato davvero tutte le proprie carte sul balcanico. Eppure di recente anche uno degli ultimi dati estremamente positivi delsi è completamente perso, dimostrando così come l’ex giocatore della Fiorentina non sia poi così indispensabile per le sorti della Vecchia Signora. LaPresseNella sfida di ritorno ...

