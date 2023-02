Vite al limite, l’odissea di Seana: ingrassata durante il programma, poi l’incubo della droga (Di martedì 28 febbraio 2023) Triste epilogo per una delle ex pazienti della celebre serie. Scopriamo insieme che fine ha fatto dopo la fine delle riprese. Vite al limite si occupa da anni di pazienti obesi che cercano di intraprendere un percorso di dimagrimento con l’aiuto del Dottor Nowzaradan. Non c’è alcun dubbio che il programma, ormai in onda da oltre dieci anni, abbia trasformato la Vite di moltissimi pazienti, ma alcuni non sono stati così fortunati. Seana Collins paziente Vite al limite – grantennistoscana.itE’ il caso di Seana Collins, che ha partecipato all’ottava edizione dello show, quando aveva appena 22 anni. Il suo percorso sembrava essere cominciato nel migliore dei modi, ma poi è accaduto l’impensabile. Scopriamo insieme i ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) Triste epilogo per una delle ex pazienticelebre serie. Scopriamo insieme che fine ha fatto dopo la fine delle riprese.alsi occupa da anni di pazienti obesi che cercano di intraprendere un percorso di dimagrimento con l’aiuto del Dottor Nowzaradan. Non c’è alcun dubbio che il, ormai in onda da oltre dieci anni, abbia trasformato ladi moltissimi pazienti, ma alcuni non sono stati così fortunati.Collins pazienteal– grantennistoscana.itE’ il caso diCollins, che ha partecipato all’ottava edizione dello show, quando aveva appena 22 anni. Il suo percorso sembrava essere cominciato nel migliore dei modi, ma poi è accaduto l’impensabile. Scopriamo insieme i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blackeyed1977 : Canale 33: Fatto in casa per voi Canale 31: Vite al limite Il diavolo e l'acqua Santa. - nicolapirozzi5 : RT @Monia_Podda: @matteosalvinimi con che coraggio rivolgi anche solo una parola alle vittime del Mediterraneo, dopo che usi lo spauracchio… - alesmari8 : RT @CM_Memorabili: Oggi, su 'Vite al limite', non supererebbe nemmeno le selezioni. #commentimemorabili #1800 #attrazioni - blusewillis2 : RT @Monia_Podda: @matteosalvinimi con che coraggio rivolgi anche solo una parola alle vittime del Mediterraneo, dopo che usi lo spauracchio… - PaoloX68 : RT @CM_Memorabili: Oggi, su 'Vite al limite', non supererebbe nemmeno le selezioni. #commentimemorabili #1800 #attrazioni -