Vitamina D, stretta sulla prescrizione: arriva l’allarme dell’Aifa (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Agenzia italiana per il farmaco fa dietrofront sulla Vitamina D: ecco la nota pubblicata in Gazzetta ufficiale. È stata appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la nota n. 96/2023 con cui l’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) dà un giro di vite alla Vitamina D. L’aggiornamento è frutto dell’analisi di due studi condotti su un’ampia popolazione seguita per 3 e 5 anni: uno americano, pubblicato sul Nejm nel 2022, e uno europeo, presentato nel 2020 dalla rivista Jama. Cosa cambia d’ora in avanti? L’efficacia della Vitamina D nella lotta al Covid è stata smentita dall’Aifa – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Innanzitutto l’Aifa rivede la sua posizione rispetto all’efficacia della Vitamina D nella prevenzione del rischio di fratture. La sua assunzione “per diversi anni non è in grado ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Agenzia italiana per il farmaco fa dietrofrontD: ecco la nota pubblicata in Gazzetta ufficiale. È stata appena pubblicataGazzetta ufficiale la nota n. 96/2023 con cui l’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) dà un giro di vite allaD. L’aggiornamento è frutto dell’analisi di due studi condotti su un’ampia popolazione seguita per 3 e 5 anni: uno americano, pubblicato sul Nejm nel 2022, e uno europeo, presentato nel 2020 dalla rivista Jama. Cosa cambia d’ora in avanti? L’efficacia dellaD nella lotta al Covid è stata smentita dall’Aifa – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Innanzitutto l’Aifa rivede la sua posizione rispetto all’efficacia dellaD nella prevenzione del rischio di fratture. La sua assunzione “per diversi anni non è in grado ...

