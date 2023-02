Vinicius sulla scia di Raul e Ronaldo: la 7 del Real sarà sua (Di martedì 28 febbraio 2023) Vinicius Junior sulla scia dei grandi del passato del Real Madrid: è pronto a prendersi la 7 di Raul e Cristiano Ronaldo Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e rilanciate anche da UOL Esporte, Vinicius Junior sarebbe pronto a ripercorrere la scia dei grandi del passato del Real Madrid. Il brasiliano, sempre più punto fermo dell’attacco dei Blancos, sarebbe infatti il prossimo destinatario della maglia numero 7, indossata in passato da grandi come Raul e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023)Juniordei grandi del passato delMadrid: è pronto a prendersi la 7 die CristianoSecondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e rilanciate anche da UOL Esporte,Junior sarebbe pronto a ripercorrere ladei grandi del passato delMadrid. Il brasiliano, sempre più punto fermo dell’attacco dei Blancos, sarebbe infatti il prossimo destinatario della maglia numero 7, indossata in passato da grandi comee, soprattutto, Cristiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

