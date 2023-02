Villa d’Almè | open day alla Casa di comunità | c’è anche l’assessore Bertolaso

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 febbraio 2023)daydidi, mercoledì 1 marzo dalle 12.30 alle 17. Tutti i cittadini che vogliono conoscere più da vicino i servizi offerti, potranno visitare la struttura di via Roma 16 e ottenere tutte le informazioni. Nel corso del pomeriggio il personale delladisarà a disposizione per spiegare caratteristiche e modalità di accesso della nuova struttura, dove sono attivi, oltre al PUA (Punto Unico di Accesso), i seguenti servizi: Infermieri di famiglia e di, punto prelievi, assistenza domiciliare, radiologia domiciliare per prestazioni non urgenti, vaccinazioni, ambulatorio infermieristico, scelta e revoca del medico, rinnovo o rilascio ...