Vieri | «Tre punte Inter? Inzaghi doveva metterle prima! Con me entrava Recoba»

L'Inter ha perso anche a Bologna, Vieri ha parlato della partita in collegamento con la Bobo TV. Nel paragone con Rafael Leao, l'ex calciatore esalta Lautaro Martinez. Poi lunga analisi sulle scelte di Inzaghi. NEGATIVO – L'Inter perde ancora in campionato. Contro il Bologna è arrivata la settima sconfitta in Serie A, Christian Vieri ne parla alla Bobo TV, aggiungendo qualcosa anche su Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez ora è devastante, in campionato sta facendo bene ora. Al Mondiale non ha fatto bene, però cambia le partite quando lo vediamo giocare dal vivo. Ci ha messo qualche anno in più a crescere definitivamente. È passato dai 14-15 ai 25-26 gol a stagione, ha fatto il salto di qualità. Io oggi vedo Lautaro Martinez ed è spettacolare». IL VALORE – Vieri si sposta sugli errori ...

