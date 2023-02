Vieri | ‘L’Inter è la più forte del campionato | non può…’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : Vieri contro l'Inter: 'Troppi punti persi e troppa distanza dal Napoli' - sportli26181512 : Vieri 'distrugge' l'Inter: 'La più forte del campionato ed è a -18...': Christian Vieri, durante la BoboTv, ha anal… - CalcioNews24 : #Vieri scuote l'#Inter - VivaLaPino : RT @SStefano93: Vieri “L’Inter deve pensare a vincere. Non mi piace quando l’allenatore dice “non ho messo il terzo attaccante perché abbia… - cn1926it : #Vieri: “L’#Inter è la squadra più forte. Inaccettabile la distanza dal #Napoli” -

Commenta per primo Christian, durante la BoboTv, ha analizzato il momento dell'e la stagione dei nerazzurri: 'è la squadra più forte del campionato, nessuno ha Lukaku, Dzeko e Lautaro... Nessuno ha questi ...Christian, ex attaccante dell', ha parlato alla Bobo Tv del momento dei nerazzurri nel campionato di Serie A Christian, ex attaccante dell', ha parlato alla Bobo Tv. PAROLE - "è la squadra più forte del campionato, nessuno ha Lukaku, Dzeko e Lautaro Nessuno ha questi giocatori e nemmeno la panchina.Su twitch alla Bobo - tv dell'amicoFantAntonio si ...'unica opzione che vedo per sostituirlo è quella di Antonio Conte '. Si ... sia pure a voce sommessa, di un possibile ritorno all'di ...