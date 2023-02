VIDEO – Lazio-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita (Di martedì 28 febbraio 2023) Lazio-Sampdoria, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma. PRODEZZA ALLA FINE – Lazio-Sampdoria 1-0 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Lazio supera il grande ex Dejan Stankovic e sale al quarto posto in attesa della Roma oggi. La Sampdoria regge ottanta minuti, ma poi i blucerchiati tornano di nuovo a casa senza punti. Nel primo tempo occasione per Ciro Immobile, che da due passi non riesce a deviare verso la porta. Al 41’ tiro di Felipe Anderson respinto ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023), posticipoventiquattresima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. PRODEZZA ALLA FINE –1-0 nel posticipoventiquattresima giornata diA. Lasupera il grande ex Dejan Stankovic e sale al quarto posto in attesaRoma oggi. Laregge ottanta minuti, ma poi i blucerchiati tornano di nuovo a casa senza punti. Nel primo tempo occasione per Ciro Immobile, che da due passi non riesce a deviare verso la porta. Al 41’ tiro di Felipe Anderson respinto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - EuropaLeague : ???? Lazio's record goalscorer, Ciro Immobile ?? @OfficialSSLazio || #HBD || #UEL - ItaliaViva : In campagna elettorale dicevano che mai avrebbero bloccato i bonus, appena chiuse le urne nel Lazio e in Lombardia… - TgrRai : Piazza del Popolo gremita per i funerali alla Chiesa degli Artisti. Tanta commozione per #Costanzo - internewsit : VIDEO - Lazio-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita - -