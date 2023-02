VIDEO – L’Arechi diventa arena e trascina la Salernitana Mezza salvezza in tasca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCampania : Azzurri: compattezza e forza mentale le caratteristiche che marciano di pari passo con la qualità tecnica. Appello… - FraDiPasquale7 : RT @tvdellosport: CRISI SALERNITANA ?? Inizia con una sconfitta l’avventura di Paulo #Sousa sulla panchina della #Salernitana: il commento… - TgrRaiCampania : Salernitana cade all'Arechi. La Lazio vince due a zero. Doppietta di Immobile. Esordio amaro sulla panchina granata… - tvdellosport : CRISI SALERNITANA ?? Inizia con una sconfitta l’avventura di Paulo #Sousa sulla panchina della #Salernitana: il com… -

... Mkhitaryan e Lautaro -Monza - Milan 0 - 1, gol di Messias -LA PARTITA - Sarri per la sfida dell'è costretto a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite per'infortunio di ...Il francese sarà ancora più fondamentale per i bianconeri dopo'... Nel match dell'deciso da e non ci sono stati episodi da ...AIA Rabiot ha infatti postato sulle sue storie Instagram un...Lo 0 - 3 dell'(doppietta di Vlahovic e Kostic) riporta'attenzione sul campo dopo ore passate nel tritacarne dell'inchiesta Prisma, questa volta per colpa di uncon protagonista Ciro ...