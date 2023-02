Video Juve - Torino, l'arrivo del bus bianconero allo stadio (Di martedì 28 febbraio 2023) Sale l'attesa per il derby della Mole tra Juve e Torino. Guarda il Video dell'arrivo del pullman bianconero all'Allianz ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 febbraio 2023) Sale l'attesa per il derby della Mole tra. Guarda ildell'del pullmanall'Allianz ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccidetel… - juventusfc : Il Derby sta per iniziare ?? Guarda #JuveToro su DAZN ?? - TuttoMercatoWeb : “Uccideteli”: i tifosi del #Torino caricano la squadra in vista del #derby con la #Juve - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Il Derby sta per iniziare ?? Guarda #JuveToro su DAZN ?? - Pueblo_Juve : RT @juventusfc: Il Derby sta per iniziare ?? Guarda #JuveToro su DAZN ?? -