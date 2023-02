Video Instagram, Ibrahimovic ripercorre i 9 mesi del suo recupero dell'infortunio (Di martedì 28 febbraio 2023) Dall'operazione qualche giorno dopo la vittoria dello scudetto al rientro in campo nei minuti finali di Milan - Atalanta: sul proprio profilo ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 febbraio 2023) Dall'operazione qualche giorno dopo la vittoriao scudetto al rientro in campo nei minuti finali di Milan - Atalanta: sul proprio profilo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... portallovato : ?? | Demi Lovato via Instagram (ddlovato) mostrando uma cena do clipe de Still Alive. ???? - davidebanzato : ?I #social sono #bene o #male ?un estratto da @SViadiDamasco che potete vedere integrale su @RaiPlay per riflettere… - mia_esposit : RT @lamazzadiilhan: “però avevo detto quattro, cinque, sei…sono le sei e mezza” COSA VUOI CHE SIA TRANQUILLO, ABBIAMO SOLO FISSATO IL TUO P… - maccario_marta : RT @lamazzadiilhan: “però avevo detto quattro, cinque, sei…sono le sei e mezza” COSA VUOI CHE SIA TRANQUILLO, ABBIAMO SOLO FISSATO IL TUO P… - shinryujingay : RT @inluvwjeonjk: “non puoi piangere perché jungkook ha eliminato il suo profilo instagram!” -