VIDEO – Gasperini assurdo: lancia un panino a un tifoso che lo insulta! (Di martedì 28 febbraio 2023) Spunta un VIDEO che ha dell'incredibile riguardante Gasperini: l'allenatore dell'Atalanta, stando alle immagini piuttosto eloquenti, ha tirato un… panino a un tifoso che lo ha insultato. EPISODIO assurdo – L'Atalanta ieri ha perso 2-0 contro il Milan, senza mai entrare in partita (vedi highlights). E stasera emerge un VIDEO riguardante Gian Piero Gasperini. Non è dato sapere di quando sia (possibile ieri dopo la partita oppure di stasera), ma quello che conta è il contenuto: l'ex allenatore dell'Inter che lancia un panino a un tifoso dalla sua macchina. Sì, un panino. Rispondendo a degli insulti di chi lo accusava, fra le altre cose, di non aver mai vinto nulla. Le immagini sono riprese dall'auto di ...

