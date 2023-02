VIDEO – Confronti ad Appiano Gentile | Inzaghi incontra anche la dirigenza | TG Inter-News 28 febbraio 2023

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sul confronto tra Simonee ladell’alla ripresa degli allenamenti ad. Poile dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Alessandro Antonello riguardo le ultime su San Siro e nuovo stadio e le parole del sindaco di Milano. TG IN NERAZZURRO ? Ripresa degli allenamenti oggi adnella settimana che porta alla sfida di domenica contro il Lecce. Confronto in casatra Simonee la ...