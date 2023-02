Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ippolitipaolo74 : Vicenza, morto 17enne colpito da meningite batterica - fisco24_info : Vicenza, morto 17enne colpito da meningite batterica: (Adnkronos) - Bassetti 'vaccino evita forma letale… - News24_it : Vicenza, morto 17enne colpito da meningite batterica - mummy53690440 : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), MORTO 17ENNE RICOVERATO PER MENINGITE???????? - corriereveneto : Bassano, morto il 17enne colpito da una forma fulminante di meningite batterica -

Meningite , è stata dichiarata questo pomeriggio la morte del giovane di 17 anni di Tezze sul Brenta (), colpito da meningitedi tipo B e ricoverato nel fine settimana all'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa. I genitori fanno sapere dall'Ospedale di aver già avviato la procedura per l'...TEZZE SUL BRENTA () - Meningite , non ce l'ha fatta Tommaso Fabris . Èad appena 17 anni dopo aver lottato dal suo letto nell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa . Era stato ricoverato tra il 25 e ...Non c'è più nulla da fare per il 17enne di Tezze sul Brenta () colpito da meningite da meningococco di tipo B e ricoverato nella notte tra sabato e domenica all'ospedale di San Bassiano, a ...

Vicenza, morto il 17enne colpito da meningite batterica Sky Tg24

Stroncato da una meningite batterica: l’adolescente di 17 anni originario di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, è morto.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...