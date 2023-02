Vicenza, morte cerebrale per il 17enne colpito da Meningite (Di martedì 28 febbraio 2023) . Profilassi per 287 contatti stretti del giovane Non c’è più nulla da fare per il 17enne colpito da Meningite di tipo B, ricoverato a Vicenza. Questa mattina, 28 febbraio, è stata avviata la procedura, che per norma durerà sei ore, di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale del giovane. Il giovane era stato ricoverato nello scorso fine settimana all’ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa (Vicenza). Il giovane gioca per due società: una di Bassano, l’altra di Riese Pio X, nel Trevigiano. Proprio in quest’ultima il 17enne ha fatto il suo ultimo allenamento, la sera di venerdì 24 febbraio. Durante la nottata di Sabato è stato portato al Pronto soccorso perché accusava sintomi che hanno fatto scattare il sospetto che potesse trattarsi di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) . Profilassi per 287 contatti stretti del giovane Non c’è più nulla da fare per ildadi tipo B, ricoverato a. Questa mattina, 28 febbraio, è stata avviata la procedura, che per norma durerà sei ore, di osservazione per la dichiarazione didel giovane. Il giovane era stato ricoverato nello scorso fine settimana all’ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa (). Il giovane gioca per due società: una di Bassano, l’altra di Riese Pio X, nel Trevigiano. Proprio in quest’ultima ilha fatto il suo ultimo allenamento, la sera di venerdì 24 febbraio. Durante la nottata di Sabato è stato portato al Pronto soccorso perché accusava sintomi che hanno fatto scattare il sospetto che potesse trattarsi di ...

