Vicenza, è stata dichiarata la morte del 17enne ricoverato per meningite (Di martedì 28 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta il 17enne ricoverato da sabato notte all'ospedale di Bassano del Grappa. Gia il 25 sera le sue condizioni erano apparse gravi, ma con i giorni sono anche peggiorate e nelle ultime ore sono parse disperate. Nel pomeriggio di martedì, il personale medico ha dichiarato la morte del giovane di Tesse sul Brenta, che era donatore di organi e quindi la famiglia ha già avviato le procedure per l'espianto. All'esterno dell'ospedale questa mattina era comparso uno striscione con la scritta «Forza Tommy» e un cuore, mentre la sera precedente i compagni di classe del liceo scientifico da Ponte di Bassano, con i compagni della squadra di basket dove il ragazzo giocava, hanno fatto una veglia di preghiera. La vicenda Le speranze di salvare il 17enne di Tezze sul Brenta (Vincenza) colpito ...

