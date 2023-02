(Di martedì 28 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inter_calciomer : RT @Gazzetta_it: Da Vicario a Falcone: le big italiane alla ricerca di giovani (e forti) numeri uno#Mercato - sportli26181512 : Vicario e Falcone pronti al grande salto. E le big italiane si muovono: Vicario e Falcone pronti al grande salto. E… - Gazzetta_it : Da Vicario a Falcone: le big italiane alla ricerca di giovani (e forti) numeri uno#Mercato - niko_valvano : Ennesima parata clamorosa di #Falcone che disinnesca un tiro rasoterra di #Bajrami che addirittura riesce a bloccar… - theysaythegeni1 : cambiare nonno Rui con uno tra Vicario e Falcone rapidamente -

Fateci caso, in una serie A piena, strapiena, di stranieri (il 62 %) solo in porta gli italiani sono ancora in maggioranza. E basti pensare che il migliore di tutti, Gigio Donnarumma, è volato da due ...... e poi con il solito Osimhen , rapace a raccogliere una corta respinta disu conclusione ...salva i suoi con un'uscita efficace. L'equilibrio regna sovrano fino al 29' quando Tressoldi ...... sfiorando ancora una volta il tris con Osimhen che spreca di nuovo davanti a. Lecce - Sassuolo 0 - 1 Marcatore: 20' st Thorstvedt. Lecce:6.5; Gendrey 6, Baschirotto 6.5, Tuia 6, ...

Vicario e Falcone pronti al grande salto. E le big italiane si muovono La Gazzetta dello Sport

Il portiere dell’Empoli è tra i candidati ad affiancarsi (o sostituire) a Meret nel Napoli. Inter e Milan sondano dei vice affidabili. Juve: dipende da Sczcesny ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...