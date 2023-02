Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 20:30 (Di martedì 28 febbraio 2023) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2023 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A RACCORDO VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA E SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)DEL 28 FEBBRAIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A RACCORDO VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Palo della luce caduto in via della Vignaccia, tra via degli Aldobrandeschi e via di Brav… - romamobilita : #Roma #viabilità per un problema tecnico, le informazioni sui tempi di arrivo alla fermata dei bus #Atac non sono al momento disponibili. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Sulla Nomentana, terminate per oggi le potature sulla Nomentana, tra via Alessandro Torlonia… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si correrà la mezza maratona Roma-Ostia: ecco il piano mobilità. Partenza… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì mattina protesta per il clima: corteo da piazza della Repubblica a San Giov… -

