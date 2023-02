Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 18:15 (Di martedì 28 febbraio 2023) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2023 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 NAPOLI Roma CODE PER INCIDENTE ALTEZZA FROSINONE DIREZIONE Roma A Roma SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE TRA RomaFIUMICINO E OSTIENSE E PIU’ AVANTI ALTEZZA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A RACCORDO VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO ASCANI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)DEL 28 FEBBRAIOORE 18.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 NAPOLICODE PER INCIDENTE ALTEZZA FROSINONE DIREZIONESULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E OSTIENSE E PIU’ AVANTI ALTEZZA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A RACCORDO VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO ASCANI ...

Macerata, lavori in via Verga: modifiche alla viabilità ... eccetto residenti fino al civico 46, accesso pista pattinaggio/campo sportivo/residence madison village; - via Cardarelli intersezione via Ungaretti: obbligo di proseguire dritti verso via Roma per ... Stadio Pietralata. FdI IV Municipio: 'Se Presidente Municipio è dubbioso, allora voti contro la delibera' ... "Sulla realizzazione del nuovo stadio dell'As Roma a Pietralata riscontriamo ampia divergenza tra ... Umberti ha evidenziato problematiche di viabilità, urbanistica e riguardo alle opere di ... ... modificata la viabilità ... dalle ore 18:00 di martedì 28 febbraio 2023 e fino alle ore 18:00 di domenica 05 marzo 2023 , istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici: in piazza Matteotti nel tratto compreso tra viale Roma ... ... eccetto residenti fino al civico 46, accesso pista pattinaggio/campo sportivo/residence madison village; - via Cardarelli intersezione via Ungaretti: obbligo di proseguire dritti verso viaper ...... "Sulla realizzazione del nuovo stadio dell'Asa Pietralata riscontriamo ampia divergenza tra ... Umberti ha evidenziato problematiche di, urbanistica e riguardo alle opere di ...... dalle ore 18:00 di martedì 28 febbraio 2023 e fino alle ore 18:00 di domenica 05 marzo 2023 , istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici: in piazza Matteotti nel tratto compreso tra viale... Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 09:15 ... RomaDailyNews