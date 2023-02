Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 16:30 (Di martedì 28 febbraio 2023) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2023 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE È CHIUSA LA STAZIONE DI CASTEL FUSANO PER DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)DEL 28 FEBBRAIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE È CHIUSA LA STAZIONE DI CASTEL FUSANO PER DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si correrà la mezza maratona Roma-Ostia: ecco il piano mobilità. Partenza… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì mattina protesta per il clima: corteo da piazza della Repubblica a San Giov… - marioassirelli : Roma, tendopoli davanti all’Ufficio Immigrazione. I vigili: “Viabilità a rischio” (VIDEO) - PiuValliTV : PUGNO DI FERRO SULLA VIABILITÀ ISEANA Una profonda riflessione era già in atto, ma dopo la morte di Federigo Doga… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati i lavori in viale San Giovanni Bosco, ripristinato il percorso della linea bus 558… -