Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2023 ore 15:30 (Di martedì 28 febbraio 2023) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2023 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA VALLE DEI CORSI E NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE È NELLA NORMA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRA URBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. E SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)DEL 28 FEBBRAIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SU VIA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE TRA VIA VALLE DEI CORSI E NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL RESTO LA CIRCONE È NELLA NORMA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRA URBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì mattina protesta per il clima: corteo da piazza della Repubblica a San Giov… - marioassirelli : Roma, tendopoli davanti all’Ufficio Immigrazione. I vigili: “Viabilità a rischio” (VIDEO) - PiuValliTV : PUGNO DI FERRO SULLA VIABILITÀ ISEANA Una profonda riflessione era già in atto, ma dopo la morte di Federigo Doga… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Terminati i lavori in viale San Giovanni Bosco, ripristinato il percorso della linea bus 558… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Stasera all'Olimpico Lazio-Sampdoria. Il trasporto pubblico per raggiungere lo stad… -